اليوم السابع
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وزير التعليم العالى: خريجو برنامج الوكالة الأمريكية قيادات للمستقبل

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:50 م
وزير التعليم العالى: خريجو برنامج الوكالة الأمريكية قيادات للمستقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بإلقاء كلمة مسجلة خلال فاعلية تخريج دفعة جديدة من برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، والمنعقد الآن بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور السفير الأمريكى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.
 
 
وقال الدكتور أيمن عاشور، إن المعرفة والخبرة العملية يمثلان مفتاحان أساسيان للنجاح، مشيرا إلى أن خريجي هذا البرنامج هم قيادات المستقبل، خاصة وأن هذه المنحة تدعم دورهم في سوق العمل، والمساهمة في رفع درجة وعي المجتمع، والممارسة المهنية في قضية التغيرات المناخية،وإتاحة فرصة التأثير في الاقتصاد المصري من خلال الدخول ضمن قوة العمل والنهوض بالدولة المصرية. 
 
وأكد عاشور، حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاهتمام بالطلاب المتميزين والقادرين على تحسين جودة الحياة والمجتمع، من خلال العديد من التخصصات الحياتية، مشيرا إلى أهمية شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على المنح، وضرورى تشجيع الجامعات المصرية على  توسيع قاعدة المساعدة لهم.
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

الوكالة الأمريكية للتنمية

أيمن عاشور

جامعة القاهرة



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