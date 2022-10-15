الخشت: تعاون وثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية بمصر لتنمية مهارات الطلاب

كتب ـ محمد صبحى

رحب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالسفير الأمريكى لدى القاهرة خلال مشاركته فى حضور احتفالية تخريج دفعة جديدة من برنامج منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، المنعقد الآن فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعدد من قيادات الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن حقل التخرج اليوم تعبير عن التعاون الوثيق بين الجامعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وأنها نتاج عمل وتعاون مستمر فى ملفات عديدة لرفع كفاءة ومستوى الطلب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم وتدريبهم للعمل كقادة فى المستقبل .

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، أن المنح ليست مجرد دراسة فى البرامج الخاصة والمتميزة فقط وإنما برامج تدريبية لإعداد الطلاب وتحسين اللغة والمهارات المختلفة، ومن أهم الجوانب فى هذا المشروع الحرص على الإدماج الكامل للأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضاً إدماج الإناث، مؤكدا أن مصر لديها استراتيجية لتمكين النساء و نجد أن عدد البنات الدارسين فى جامعة القاهرة يفوق عدد الطلاب وهذه المسألة لا نواجه فيها أى نوع من التهميش، والمرأة والبنت تكافئ الرجل فى كل شىء فى مصر، ولدينا فى الجامعة أكبر نسبة من العميدات حيث تتولى 9 كليات ولدينا كليات كاملة بقيادتها من المرأة.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، أنه من مميزات هذا البرنامج أنه تم توظيف 74% من الخريجين خلال أشهر من التخرج وتعتبر فتح مسارات جديدة فى سوق العمل ومن المميزات أن 39% من المشتركين فى البرنامج درسوا لفصل دراسى واحد فى الولايات الأمريكية ونؤمن بالانفتاح على العلوم والبلدان الأخرى مؤكدا أن أى عملية تقدم تأتى بالاحتكاك والتعليم والالتقاء بأفكار أخرى.