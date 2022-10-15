ندوات توعية وجهود مكثفة لإدارة المخلفات الصلبة لمواجهة ظاهرة الحرق للمخلفات

وأشار محافظ أسيوط، إلى الندوات المكثفة التى نظمتها ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون مع بعض الجمعيات الاهلية لتوعية المزارعين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات وضروة التخلص الامن منها ،وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ،وإعادة تدويرها ،وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية تماشياً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفت محافظ أسيوط ،فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، إلى أنه تم توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية ،وقش الذرة دون الاضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف ، لافتا الى ان ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والإدارات الزراعية والجمعيات الأهلية ،ومسئولى المخلفات الصلبة بالمراكز والاحياء ، نظمت العديد من الندوات والحملات بقرى منقباد ،و المطيعة واسكندرية التحرير و موشا بمركز أسيوط تم خلالها توعية المزارعين وتعريفهم بثلاث محاور هامة وهي مخاطر وأضرار عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة البلدية من الناحية البيئية والصحية والدينية وتعريفهم بطرق وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل فرمها و تحويها اعلاف حيوانية أو سماد عضوي وتعريفهم بوجود مفارم بالوحدات المحلية والزراعية يمكنهم استخدامها بالمجان أو بأجر رمزي وتشجيعهم على فرم المخلفات والاستفادة منها وعدم حرقها ،والتوعية بالعقوبات التى سيتم تطبيقها على المخالفين وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصرى ،وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتزامناً مع موسم حصاد محصول الذرة على ان تستمر تلك الحملات والندوات جميع قرى ومراكز المحافظة .

كان محافظ أسيوط، قد عقد عدة اجتماعات ولقاءات لتفعيل خطة مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتم خلالها تكليف نائبه المهندس عمرو عبدالعال، بالمتابعة والاشراف على مركزي أسيوط، والفتح وحي شرق وحي غرب واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالمتابعة والاشراف على مراكز المحافظة الشمالية والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة والإشراف على مراكز المحافظة الجنوبية ،والتنسيق والتعاون مع مديريتي الزراعة والبيئة والوحدات المحلية وذلك لمتابعة لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية كل في نطاقه لضبط أي حالات حرق للمخلفات الزارعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفرض غرامات مالية على المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة موجهاً بأن تكون تلك الحملات بشكل دوري وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مع تقديم تقرير بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها موثقة بالصور للحفاظ على البيئة من التلوث فضلاً عن تكثيف حملات وندوات الارشاد والتوعية المزارعين .

وأوضح رجب محمود مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، ان حملات التوعية استهدفت للاسبوع الثانى من شهر اكتوبر تنظيم عدة ندوات وحملات توعية للمزارعين بقرى منقباد و المطيعة واسكندرية التحرير و موشا بمركز أسيوط بالتعاون مع حسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط ومسئولى البيئة والجمعيات الزراعية والتعاون مع جمعية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع وتم تنظيم عدة لقاءات توعية مع المزارعين بالحقول أثناء الحصاد وكذلك عقد ندوات توعية بمقر بالوحدات المحلية ومراكز الإرشاد الزراعي والجمعيات الأهلية و الجمعيات الزراعية تم خلالها توعية المزارعين وتعريفهم بمخاطر وأضرار عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة البلدية ، على ان تستمر تلك الندوات والفعاليات بمختلف قرى ومراكز المحافظة .