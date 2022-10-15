مياه الأقصر تستقبل المغامر علي عبده فى "رحلة إلى قمة المناخ" بزراعة شجرة لكل دولة

الأقصر – أحمد مرعى

استضافت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم السبت، بمشاركة الشباب المصري الدراج المصري علي عبده في مغامرتة "رحلة إلى قمة المناخ"The Ride to Cop27، الذى ينطلق بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم عالمى جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية.

ويقوم المغامر المصري علي عبده في "رحلة إلى قمة المناخ" بالمرور على محافظات الجمهورية المختلفة، للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، وذلك في اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 التي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، حيث تعد أحد المحطات الهامة التى يتوقف عندها المغامر المصرى، هي الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر بقرية الحبيل بمدينة البياضية في محافظة الأقصر، لما لها من أثر إيجابي في الحفاظ على البيئة والتغلب على آثار التغيرات المناخية، والتى تروى بمياه الصرف الصحي المعالج، في إطار مواكبة توجهات الدولة في تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وترسيخ ثقافة إعادة استخدام المياه.

وقال اللواء دكتور محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيقوم أكثر من 100 شاب وفتاة من شباب مصر، بإهداء شجرة لكل دولة من دول العالم بزراعة شتلات الاشجار بالغابة الشجرية، وذلك في إطار إنخراط الشباب الواعي المثقف ومشاركته في تبني قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه، وإيجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية.