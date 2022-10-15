معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان "تصنيع الألبان المتخمرة"

كتبت ـ أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا في محطة بحوث برق العز بمحافظة الدقهلية ‏لعدد من الباحثين والهيئة البحثية المعاونة والكادر العام بالمحطة تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، وإشراف الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والدكتور محمود عوض مدير المحطة.

أكد عرفات، أن المنتجات اللبنية المختمرة من أكثر منتجات الألبان استهلاكاً لما لها من أهمية غذائية وصحية بالغة، لذا نالت اهتمام الباحثين لتطوير هذه الصناعة التي تسهم في زيادة الدخل القومي، وكذلك البحث في تأثيراتها الصحية والعلاجية.

يشار إلى البرنامج التدريبى بهدف إلى إلقاء الضوء على القيمة الغذائية والصحية للألبان المتخمرة وكيفية تصنيعها والجهود البحثية المبذولة لتطويرها وإنتاج منتجات جديدة منها تلائم متطلبات المستهلك.

من جانبه، أكد عشيبة أن البرنامج التدريبى يهدف إلى رفع كفاءة الهيئة البحثية المعاونة والعاملين بالمحطة البحثية و تحسين أدائهم فى تصنيع منتجات الألبان المتخمرة وزيادة الوعى لديهم بأهمية الألبان بصفة عامة و منتجات الألبان المتخمرة بصفة خاصة، حيث يضم البرنامج التدريبى عدد من المحاور الهامة منها القيمة الغذائية والعلاجية للالبان المختمرة، وأسرار حليب الإبل بين الهدي النبوي والعلم الحديث، ودور التخمر فى تصنيع الجبن، وتصنيع الألبان المختمرة، والبروبيوتك كغذاء وظيفى لعلاج اختلال الميكروبيوم.