اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق شبشير القرشية بالغربية

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:10 ص
مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق شبشير القرشية بالغربية دراجة بخارية ــ ارشيفية
الغربية ــ فريق المحافظات

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لقى شابان مقيمان فى قرية طوخ مزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، مصرعهما في حادث تصادم دراجة نارية يستقلونها بعد اصطدامهم بسيارة على طريق شبشير الحصة القرشية أمام مشتل القرشية، وتم نقل الجثامين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق القرشية شبشير.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع 2 من شباب قرية طوخ مزيد مركز السنطة ، وهما" احمد سمير شعبان"، وتوفي فور وصوله مستشفى السنطة، ووفاة الرويني كمال الرويني وتوفي داخل مستشفى جامعة طنطا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


مدير امن الغربية

طنطا

حادث

السنطة

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