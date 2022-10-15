محافظ القاهرة: 365 مشروعا ذكيا بالمحافظة استوفت شروط مبادرة المشروعات الخضراء

كتبت - مرام محمد

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إن إجمالي عدد المشروعات الخضراء التي شاركت بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظة القاهرة 949 مشروعا، منها 365 مشروعا اجتازت مراحل التقييم واستوفت شروط ومعايير المبادرة، وذلك استكمالا للجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاءت تصريحاته خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشاد محافظ القاهرة، بكافة المشروعات المشاركة والفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في ظل المتغيرات المناخية والاقتصادية والصناعية المؤثرة التي تمس كافة دول العالم، مشيرا إلى أن المشاريع جاءت تتويجا لجهود كبيرة بذلت خلال الفترة الأخيرة منقبل فرق العمل بمختلف المحافظات والتي سارعت بتعريف المواطنين بالمبادرة وأهميتها من خلال عقد أكثر من 40 مؤتمر ولقاء وورشة عمل للتعريف بالمبادرة.

وأكد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، تعد مبادرة غير مسبوقة تعبر عن رؤية مصر 2030 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرفع معدلات التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل وحماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة، حرصا من الدولة على دعم قضايا المناخ على مستوى العالم.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة والتى تم اختيارها طبق اللمعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة وذلك عقب انتهاء أعمال التقييم حيث فازت 6 مشروعات ذكية في محافظة القاهرة من ضمن 365 مشروعا اجتازت مراحل التقييم واستوفت شروط ومعايير المبادرة، وتُغطي مختلف فئات المشروعات المستهدفة، والتي تشمل: تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة، ارتكزت على 6 مجالات ضمت، المشروعات كبيرة الحجم،والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة منالشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.