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القاهرة تستضيف مؤتمر الإعلان عن الفئات الفائزة بـ"المشروعات الخضراء الذكية"

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:27 ص
القاهرة تستضيف مؤتمر الإعلان عن الفئات الفائزة بـ"المشروعات الخضراء الذكية" مؤتمر الإعلان عن الفئات الفائزة بـ"المشروعات الخضراء الذكية"
كتبت - مرام محمد

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انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
وسيشهد المؤتمر تكريم 18 مشروعا بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة تُغطى مختلف فئات المشروعات المستهدفة من المبادرة، والتى تشمل: تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ.
 
وشاركت المحافظات الثلاث فى المسابقة الخاصة بالمبادرة بعدد من المشاريع لباحثين من مختلف المراحل العمرية، خاضت مراحل تصفيات، وانتهت إلى اختيار 6 مشاريع من كل محافظة فى 6 فئات وهى (المشروعات الكبيرة- المشروعات المتوسطة- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).
 

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