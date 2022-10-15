محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومى غدا الأحد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن احتفالها غدا الأحد بعيدها القومى، حيث ستبدأ فعاليات الاحتفالات بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية طابور العرض بمدرسة السادات الثانوي ( حي ثان ) ثم حضور احتفالية البطوله الرياضية الأولي ( انتي بطله ) بصاله رقم 1 بهيئة قناة السويس ثم يعقبها حضور عرض استعراضي أمام ديوان عام المحافظة القديمة بشارع محمد علي.

ومن المقرر أن يحضر محافظ الإسماعيلية فى السادسة والنصف من مساء غدا فعاليات تسليم الأجهزة الكهربائية لعدد 20 عروسة ( ايتام ) بشاطئ الفيروز التابع للمحافظة.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الانجليز عام 1951م.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية كانت في وقت سابق تحتفل بالعيد القومي لها يوم 25 يناير وتم تحويله بقرار من المجلس المحلي للمحافظة إلى 16 أكتوبر.

وتقع الإسماعيلية على الحد الشرقي لجمهورية مصر العربية على ضفتي قناة السويس، يحدها شرقا سيناء وقناة السويس، وغربها محافظة الشرقية، وشمالا محافظة بورسعيد وبحيرة المنزلة، وجنوبا محافظة السويس.

تأسست الإسماعيلية رسميا في عهد سعيد باشا حيث تم وضع حجر الأساس (لمدينة التمساح) في "27 أبريل 1862" وسميت بهذا الاسم لوقوعها شمالي بحيرة التمساح، وفي 4 مارس 1863 أقيم حفل كبير من قبل شركة القناة الفرنسية؛ حيث أُطلق اسم الإسماعيلية على المدينة نسبة إلى الخديوي إسماعيل حاكم مصر في هذا الوقت، ويعتبر حفل الافتتاح الأسطوري لقناة السويس في 18 نوفمبر عام 1869 بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء العالم هو الانطلاقة الفعلية للإسماعيلية في العصر الحديث، وفي يناير عام 1960 صدر القانون رقم 24 لسنة 1960 بإنشاء محافظة الإسماعيلية.

تتميز المحافظة بمجموعة من البحيرات هي بحيرة التمساح والبحيرات المُرة الكبرى، كما تتميز بتعدد المجالات السياحية، وتقام بها مجموعة من المهرجانات الثقافية والفنية.

تنقسم محافظة الإسماعيلية إلى 7 مراكز ومدن، وهي: الإسماعيلية - التل الكبير – فايد - القنطرة شرق - القنطرة غرب – أبوصوير – القصاصين.

شعار المحافظة عبارة عن علم أخضر يتوسطه شعار النبالة المكون من غصني زيتون يدلان على السلام ويتوسطهما من أعلى نسر الجمهورية وفي المنتصف مياة وعوامة وسفينة وذلك لتمتعها أيضا بالنقل البحري بجانب الطابع الزراعي وذلك لوجود قناة السويس.ويبلغ إجمالي عدد المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في محافظة الإسماعيلية (12) موقعا مابين قصور وبيوت ثقافة ومكتبات، موزعة على مستوى المحافظة، تُقدم الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة كافة، والتي تناسب كل الفئات والأعمار.