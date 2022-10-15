لماذا ترتفع مستويات السكر في الدم بعد الأكل؟

كتبت إيناس البنا

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قد يعانون من ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم لأن أجسامهم لا تستطيع استخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

وفقًا لموقع "thehealthsite" يقوم الجسم بتكوين سكر الدم عن طريق هضم بعض الطعام وتحويله إلى سكر يدور في مجرى الدم، يستخدم سكر الدم للحصول على الطاقة، يتم تخزين السكر غير الضروري لتغذية جسمك على الفور في الخلايا لاستخدامه لاحقًا.

يقول الخبراء إنه نظرًا لأن الكثير من السكر في الدم يمكن أن يكون ضارًا ، فقد يؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية، بما في ذلك الأمراض المميتة للقلب والكلى والعينين والأوعية الدموية.

تبدأ أعراض ارتفاع السكر في الدم عادةً عندما يتجاوز مستوى الجلوكوز في الدم 250 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)، يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا كلما طالت مدة علاجها.

ما هي أعراض أرتفاع نسبة السكر في الدم؟

من المهم للغاية معرفة الأعراض المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع السكر في الدم. يساعد في منع المزيد من تدهور الأعضاء وكذلك علاج المرض.

تشمل العلامات المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

الشعور بالعطش

جفاف الفم الشديد

كثرة التبول

عدم وضوح الرؤية

صداع مزمن

كيف تدير ارتفاع السكر في الدم؟



وفقًا للأطباء ، هناك بعض النصائح المهمة لرعاية ارتفاع السكر في الدم:

تناول الأدوية بانتظام:



يقول Healthline إن أفضل طريقة للتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم هي الفحص بانتظام وتناول الأدوية وفقًا لتعليمات الطبيب، إذا كنت تعاني من ارتفاع في نسبة السكر في الدم بشكل متكرر ، فقد يغير طبيبك من روتين الأدوية الخاص بك.

ممارسة الرياضة بانتظام:



من المهم ممارسة الرياضة بانتظام وممارسة الرياضة للحفاظ على توازن السكر في الدم.

اتباع نظام غذائي جيد:



من المهم تناول نظام غذائي متوازن بالفواكه والخضروات للحفاظ على عمل العناصر الحيوية.

التوقف عن التدخين:



إذا كنت مريض بالسكر، لا تدخن على الإطلاق.