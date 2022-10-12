أعشاب وتوابل فعالة فى السيطرة على ارتفاع السكر وضغط الدم

كتبت إيناس البنا

ارتفاع نسبة السكر فى الدم وضغط الدم المرتفع هى حالات لها القدرة على إتلاف أعضاء مختلفة من الجسم إذا لم يتم التحكم في المستويات، ضغط الدم المرتفع قد يؤدى إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية، والعديد من الحالات الأخرى فى حين أن ارتفاع سكر الدم يمكن أن يتسبب فى تلف أعضائك مثل الكلى والعينين وغيرها، لذلك من المهم للغاية الحفاظ على نسبة السكر في الدم وضغط الدم تحت الفحص.

وجنبًا إلى جنب مع الأدوية يمكنك أيضًا اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وسكر الدم، مثل بعض التوابل والأعشاب التى تعمل على خفض ضغط الدم وسكر الدم وفقا لموقع timesnownews.

الكركم

يشتهر بكونه من أفضل البهارات وله العديد من الفوائد، يحتوى على الكركمين، والذى يعمل على خفض مستويات السكر فى الدم، علاوة على ذلك فإنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب.

القرفة

وهي من التوابل التي تعمل على خفض ضغط الدم وكذلك السكر في الدم، ليس ذلك فحسب، بل لها أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، تستخدم القرفة لعدة أغراض مثل الطهي والخبز.

الثوم

هذا هو المفضل لدى الكثيرين وبالتأكيد للأسباب الصحيحة، يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية والتي تتيح بعد ذلك التدفق الحر للدم.

الحلبة

من المعروف أن شرب الحلبة فى ​​الصباح مفيد للغاية، يمكن أن يساعد فى تقليل مستويات السكر في الدم، وهى رائع للأشخاص الذين يعانون من النوع 2 من السكرى.