كلية الطب بجامعة سوهاج تناقش "المشكلة السكانية بمصر.. الحاضر والمستقبل"

سوهاج محمود مقبول

‏شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة العلمية التي نظمها قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري تحت عنوان "المشكلة السكانية بمصر.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية، والدكتور علام عبد المنعم المشرف على كلية الصيدلة والدكتور محمد توفيق المشرف على كلية الاداب والدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتور صلاح محمد رشيد رئيس القسم وكلاً من الدكتور محمد نور، الدكتور محمد صبرى والدكتور محمد أبو الليل أعضاء هيئة التدريس بالقسم ،و الدكتورة سحر وهبى مقرر المجلس القومى للمرأة و وفاء ابو سديرة مقرر المجلس القومى للسكان بالمحافظة، و الدكتورة عبير عيسى مدير عام قطاع تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ونخبة من شخصيات المجتمع المدني وممثلي وزارة الصحه بالمحافظة، واستشاري واخصائيي امران النساء بالمحافظة

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق ‏على أهمية دور الجامعة كمنارة بحثية غير منفصلة عن المجتمع ومشاكله في وضع الحلول والمقترحات للقضاء على المشكلة السكانية حيث تعتبر تلك المشكلة قضية أمن قومي والزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة،

وأشار الدكتور مجدي امين القاضي إلى ‏أهمية النظر بعمق من خلال الدراسات العلمية المتعلقة بالمشكلة السكانية، سواء الدراسات الطبية المتخصصة أو الدراسات الإحصائية، لما لهذه الدراسات من تاثير وأهمية في مساعدة صناع القرار لايجاد حلول للقضاء علي تلك المشكلة.

‏ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح محمد رشيد أن تلك الندوة العلمية تعد إحدى الندوات واللقاءات التي يحرص قسم النساء والتوليد على تنظيمها على مدار العام ، حيث تهدف الي ربط المعلومات العلمية المستحدثة مع المجتمع والشخصيات والمجموعات الفاعلة المعنية بهذا الموضوع.

‏وأضاف الدكتور محمد صبري المنسق العلمي لقسم النساء والتوليد ان الجلسة العلمية بدأت بمحاضرة عن المشكلة السكانية في مصر وأبعادها المستقبلية والتي ألقاها الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس القسم، ثم تم فتح باب المناقشة الموسعة التي ادارها الدكتور محمد أبو الليل مدرس بقسم النساء والتوليد،حيث تمت التوصية بالتأكيد على زيادة التوعية المجتمعية بأهمية إستخدام وسائل تنظيم الأسرة بشكل عام و خاصة بعد الولادة مباشرة.

ومن الجدير بالذكر انه شارك في الجلسة النقاشية الموسعة الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، الدكتور عبد الباسط عبد الحميد رئيس ‏قسم النساء والتوليد بالمستشفى العام، وكلاً من الدكتور عثمان عبد الكريم، والدكتور صلاح علي اسماعيل، والدكتور علام العديسي، والدكتور محمد نور أساتذة امراض النساء والتوليد بالقسم، والدكتورة‏ عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، الدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ووفاء أبو سديرة مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج.