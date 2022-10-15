فوز 6 مشروعات فى القاهرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فوز 6 مشروعات بالمحافظة ب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وذلك بعد اعتماد النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة والتى تم اختيارها طبقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة.

وفاز المهندس عاطف مبارك حسن أحمد، بمشروعه تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة وذكية عن فئة المشروعات الكبرى، وفاز الدكتور محمد أحمد إبراهيم عيد العزيز عن مشروع تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية واختيارها عن فئة المشروعات المتوسطة، وفازت إيناس هشام عبد المعبود عن مشروع الطاقة النقية فئة المشروعات الناشئة، كما فاز المهندس محمد سعيد على الدين عن مشروع تنظيف مياه النيل من المخلفات وإعادة تدويرها عن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، وفازت الدكتورة نهى سمير دنيا بمشروعها "شمي بي جرين" عن فئة مشروعات المرأة.

وأشاد محافظ القاهرة، بكافة المشروعات المشاركة والفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في ظل المتغيرات المناخية والاقتصادية والصناعية المؤثرة التي تمس كافة دول العالم، مشيرا إلى أن المشاريع جاءت تتويجا لجهود كبيرة بذلت خلال الفترة الأخيرة من قبل فرق العمل بمختلف المحافظات والتي سارعت بتعريف المواطنين بالمبادرة وأهميتها من خلال عقد أكثر من 40 مؤتمرا ولقاء وورشة عمل للتعريف بالمبادرة.

وأكد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، تعد مبادرة غير مسبوقة تعبر عن رؤية مصر 2030 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرفع معدلات التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل وحماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة، حرصا من الدولة على دعم قضايا المناخ على مستوى العالم.