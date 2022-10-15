غرفة السياحة تكشف أهم مميزات البوابة المصرية للعمرة.. فيديو

كتب محمد أسعد

في إطار جهودها للتعريف بالبوابة المصرية للعمرة، التي تم إنشاؤها تماشيا مع سعي الحكومة لرقمنة كافة خدماتها، ولمواكبة ميكنة إجراءات أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، نشرت غرفة شركات السياحة، فيديو يوضح أهم مزايا البوابة.

وأكدت الغرفة أن الحكومة المصرية أنشأت "البوابة المصرية للعمرة "، بالقانون رقم 72 لسنة 2021. لتحقيق عدة أهداف منها التواصل مع المعتمرين، والتأكد من سلامة رحلاتهم، وسلامتهم الشخصية طوال مدة العمرة، وكذا ضمان صحة الإجراءات الخاصة بالسفر من خلال البوابة .

وأوضحت الغرفة في الفيديو ان البوابة تهدف لضمان جودة تنفيذ برامج العمرة، من قبل شركات السياحة، وكذلك مواعيد السفر وحجز الفنادق المميزة طبقا للتصنيف السعودي لنجومية كل فندق، والضوابط المصرية العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

و قد انطلق موسم العمرة الجديد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، ووصلت أفواج المعتمرين المصريين الوصول بسلامة الله، تباعا، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وأعلنت غرفة شركات السياحة أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضي المقدسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلية بالأراضي المقدسة ، ويعد هذا الموسم اختبارا حقيقيا واقعيا لتنفيذ قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة الذي جاء لتحقيق أمن وسلامة المعتمر وضمان كافة حقوقه .