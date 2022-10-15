شاهد موسم حصاد محصول الخيار بالمنيا.. وتأثير المناخ على المحاصيل الزراعية

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، من داخل المحاصيل الزراعية بالمنيا وتحديدا محصول الخيار الذى يتم حصاد العروة الثانية فيه، وفرحة المزارعين بالمحصول والحديث عن التغيرات المناخية ومدى تاثيرها على انتاجية محصول البطاطس بالمحافظة.



تعد قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا وحدة من أكبر القرى التى تزرع مساحات واسعة من محصول البطاطس سواء فى العروة الصيفى أو الشتوى، ويوجد بها بورصة للبطاطس، وتقوم بأعمال التوزبع على مستوى الجمهورية

قال إبراهيم المنسى أحد المزارعين أن التاثير المناخى وتقبل الجو يؤثر بالسلب على المحصول ويضعف إنتاجيته بشكل كبير لذلك يجب عملية الرعاية الدائمة للمحاصيل، خاصة أن حالة الجو لا تؤثر فقط على محصول البطاطس انما أيضا تؤثر بالسلب على كافة المحاصيل الزراعية وتعد العروة الشتوى الأفضل نظرا لتناسب حالة الطقس مع الزراعة.



فيما أضاف الحاج عبد التواب أحد المزارعين والذى تجاوز، 70 عاما قائلا: "ازرع محصول الخيار منذ حوالى 20عاما، وهو من المحاصيل السهلة إلا أنها أكثر تأثرا بحالة الجو، ونقوم بعملية الحصاد مرتين فى الأسبوع والفدان ينتج ما يقرب من 8 أطنان".



ولفت إلى أن محصول الخيار عمره قصير فى الأرض ويتم زراعته فى شهر يونيو وشهر يوليو، وتكلفته بسيطة ويلجأ إليه المزارع لأنه يعد مصدر دخل سريع للمزارع خاصة أن عملية الجمع تتم يومين فى الأسبوع ولذلك تسهل على المزارع زراعة محاصيل أخرى، مؤكدا أن تاثير الطقس على المحصول يظهر بشكل كبير على لون الورق وكذلك لون الخيار فالمحصول عندما يكون صحيحا يكون لونه أزرق داكن بينما مع تقلب الطقس يميل الخيار إلى اللون الأصفر.