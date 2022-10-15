اليوم السابع
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"سيبونا فى حالنا.. لا حرب ولا عقوبات بل سلام وعمل".. تظاهرات فى إيطاليا ضد الناتو

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:17 م
"سيبونا فى حالنا.. لا حرب ولا عقوبات بل سلام وعمل".. تظاهرات فى إيطاليا ضد الناتو الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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أفاد مراسل وكالة "نوفوستى الروسية" أنه نظمت عدة مظاهرات احتجاجية على سياسة روما الرسمية تجاه أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا يوم السبت وسط روما بإيطاليا، وتم تنظيم أكبر هذه الإجراءات من قبل الاتحاد السياسي السيادي والشعبي لإيطاليا في ساحة سانتي أبوستولي الشهيرة في وسط روما، وكتبت على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون: "الناتو والاتحاد الأوروبي، اتركونا وشأننا" حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وخرجت التظاهرة تحت شعار "لا حرب ولا عقوبات بل سلام وعمل" وانتقد المشاركون فيها بشدة سياسة الحكومة المتعلقة بتزويد كييف بالأسلحة والعقوبات المفروضة على روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب المتظاهرون السلطات بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة في البلاد الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي العام، يعارض حوالي 60 بالمئة من الإيطاليين توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

 
 

 


إيطاليا

الناتو

الاتحاد الأوروبى

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