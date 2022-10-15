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تعرف على حركة الموانئ البحرية بالبحر الأحمر اليوم

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:32 ص
تعرف على حركة الموانئ البحرية بالبحر الأحمر اليوم ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة للموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 600 شاحنة و60 سيارة من خلالهم .
 
وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 445 شاحنة و31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 155 شاحنة و29 سيارة  . 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينة دليلة، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكبا بموانيها .
 
 

 


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