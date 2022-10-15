تشييع جثمان عامل بالأوقاف توفى أثناء تنظيفه مسجدًا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شيع أهالي قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جثمان عامل بمديرية الأوقاف، في جنازة شارك فيها أئمة وقيادات المديرية، وذلك عقب وفاته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء تنظيفه مسجد محمد عثمان الكبير ببني عتمان في قرية قمبش، وسط حالة من الحزن.

وفوجئ رواد مسجد محمد عثمان الكبير ببني عتمان في قرية قمبش، بسقوط " مجدي نصر أحمد مصطفى" عامل المسجد مغشيًا عليه، وحاولوا نقله للمستشفى لاسعافه إلى أنهم فوجئوا بوفاته بسكتة قلبية مفاجئة، قبل أن يتم نقله لمنزله وتشييع جنازته وسط مشاركة من أهالي قريته وأئمة وزارة الأوقاف وقيادات المديرية.

وقال الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إن وفدًا من المديرية شارك في الجنازة، وقدموا واجب العزاء لأسرة العامل الذي توفي أثناء تنظيفه مسجد بقرية بني عثمان التابعة لمجلس قروي قمبش في مركز ببا، كما أن الأوقاف تقرر صرف 30 الف جنيه لأسرة العامل المتوفي أثناء تنظيفه مسج ببني سويف

وأشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فور علمه، قرر صرف 30 الف جنيه لأسرة المتوفي، والتأكيد على سرعة إنهاء مستحقاته المالية لدى المديرية، وتوجيه وفد من مديرية اوقاف بني سويف لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفي.