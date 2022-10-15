اليوم السابع
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بشعار "هِمَم مُبدِعون".. جامعة قناة السويس تنظم مسابقة لاكتشاف مواهب ذوي الهمم

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:10 م
بشعار "هِمَم مُبدِعون".. جامعة قناة السويس تنظم مسابقة لاكتشاف مواهب ذوي الهمم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تنظيم مسابقة للمواهب من ذوى الإعاقة يأتى ضمن استراتيجية الجامعة للتنقيب عن مواهب وقدرات الطلاب ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات ورعايتها وتقديمها للمجتمع كأحد أشكال الدعم لهم، وتأكيدا على أن أبناءنا الطلاب من ذوى الهمم يمتلكون من المواهب والقدرات ما يجعلهم قادرين على العطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة.

 

جاء ذلك إيذاناً من رئيس جامعة قناة السويس بانطلاق النسخة الأولى من مسابقة اكتشاف المواهب المُبدعة من ذوى الهمم بين طلاب الجامعة والتى ينظمها مركز الجامعة لخدمات الطلاب ذوى الهمم.

 

وأردف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقات تشمل المجالات الفنية الإبداعية المختلفة من الشعر، الغناء، الابتهالات الدينية، الرسم، الإلقاء والخَطابة، التمثيل، العزف، فن الخط وأن التسجيل للمشاركة بمقر المركز بمبنى "أ" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدور الأرضى.

 

ومن جانبه أشار الدكتور سامح عباس مدير المركز أن هناك جوائز قيمة للمشاركين فى الفعاليات العامة التى تقيمها جامعة قناة السويس.


الإسماعيلية

هم مبدعون

جامعة قناة السويس

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

مواهب ذوى الهمم



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