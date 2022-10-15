المدينة الشبابية بالإسكندرية تستضيف ملتقى شباب جامعات مصر.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت المدينة الشبابية بجامعة الإسكندرية ، الملتقى الطلابى الثانى لطلاب جامعات مصر ، بحضور قيادات وممثلى الجامعات والطلاب المختلفة.

وخلال الملتقى أقيمت ندوة عن الجمهورية الجديدة "المفهوم والمقومات والقيم والرؤية المصرية " حاضر فيها دكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب سابقا، فى المدينة الشبابية بأبو قير الإسكندرية ضمن أعمال الملتقى القمي الثاني لطلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان " معا لبناء الجمهورية الجديدة ".

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب سابقا، أهمية تعريف الطلاب بحركة التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية والمشروعات الجديدة التى أشاد بها العالم ووضعت مصر على خريطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بالتزامن مع ذلك استقبلت المدينة الشبابية بالإسكندرية، مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث، حيث أشارت المدينة الشبابية بالإسكندرية، إلى أن المهرجان تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للجامعات، حيث يتم تنفيذ المهرجان بدءا من يوم الاثنين الماضى بمشاركة 16 جامعة مصرية على قطاعين، القطاع الأول بمدينة الإسكندرية بمشاركة 10 جامعات (الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا –دمنهور- المنصورة - المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – اسوان)، القطاع الثانى بمدينة القاهرة بمشاركة 6 جامعات (القاهرة – حلوان – الازهر – الفيوم – قناة السويس – المنوفية)،ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل ختام وإعلان نتيجة المهرجان بحضور وزير الشباب والرياضة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وجوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضية للمشاركين بالفرق الفائزة جوائز مالية قدرها 1000 جنيه للمركز الاول، 800 جنيه للمركز الثانى، 600 جنيه للمركز الثالث،كما تقدم وزارة الشباب والرياضة درع التميز لأفضل جامعة بالمهرجان،وتتكون لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين فى المجالات الفنية، حيث يشارك بلجنة المسرح والفنون التعبيرية الناقد المسرحى باسم صادق، والناقدة المسرحية سها كحيل ومدرب الفنون الشعبية حسن شحاتة.

أما فى لجنة الفنون التشكيلية فتضم كلا من دكتور زكريا القاضى، استاذ دكتور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، دكتور أسامة محمد على أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، دكتور عادل مصطفى مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وفى لجنة الموسيقى والكورال دكتورة جيهان الناصر استاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، دكتورة إيمان انور أستاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، ودكتور أحمد العربانى مدرس بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.



جانب من المحاضرة



جانب من المحاضرة