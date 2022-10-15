الكنيسة تحتفل باليوبيل الذهبى لوضع حجر أساس كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم السبت، باليوبيل الذهبي على وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني التقى في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس، أسرة القديس بنتينوس لأساتذة الجامعات.

وبدأ اللقاء بالصلاة تلاها كلمة ترحيب من قداسة البابا، وأعرب أعضاء الأسرة، التي تضم 350 عضوًا من أساتذة الجامعات داخل مصر وخارجها، عن سعادتهم بلقاء قداسة البابا والذي يعد ثالث اللقاءات مع قداسته.

وألقى الدكتور عادل توفيق، أمين الأسرة التى تأسست منذ 18 سنة، كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره باسم الأسرة لقداسة البابا على حرصه الدائم على الالتقاء بأعضاء الأسرة، ثم تحدث عن نهج العمل التخصصي الذي تنتهجه الأسرة، واختتم بأمنياته وتطلعاته من جهة أعمال الأسرة خلال الفترة المقبلة.