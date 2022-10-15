اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العاهل البحريني يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:05 ص
العاهل البحريني يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى
أ ش أ

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أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية المتميزة مع العراق؛ بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالنفع والخير على شعبيهما، مشيدا بمستوى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للعراق، معربا عن تمنياته للرئيس رشيد كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي لتحقيق طموحات وتطلعات شعب العراق في تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

 


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