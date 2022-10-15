اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر: بدء التصويت في الانتخابات المحلية الجزئية بولايتين شرقي البلاد

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:34 م
الجزائر: بدء التصويت في الانتخابات المحلية الجزئية بولايتين شرقي البلاد انتخابات الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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بدأ الناخبون الجزائريون في 6 بلديات بولايتي تيزي وزو وبجاية بشرقي الجزائر، صباح اليوم/ السبت/ الإدلاء بأصواتهم عبر مكاتب الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس الشعبية المحلية لهذه البلديات.

وفتح ٥١ مركزا للاقتراع أبوابه بالولايتين المعنيتين بهذه الانتخابات الجزئية المحلية، وسط توافد ملحوظ من قبل الناخبين.

يذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبي محلي بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية، التي جرت في ٢٧ نوفمبر الماضي، و هو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.

 


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