اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدءًا من اليوم..

استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات مجانا لمدة أسبوع لذوي الإعاقة البصرية

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:23 ص
استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات مجانا لمدة أسبوع لذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الداخلية استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

 

اضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتنظيم زيارة لـ (6) مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة)، حيث تم إهداؤهم (603 ) عصى بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل"، وذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

 


اليوم العالمي للمكفوفين

الداخلية

اخبار الداخلية

المكفوفين

الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين

وثائق السفر

اليوم العالمى للمكفوفين

أخلاقنا الجميلة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة