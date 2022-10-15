استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات مجانا لمدة أسبوع لذوي الإعاقة البصرية

قررت الداخلية استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

اضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتنظيم زيارة لـ (6) مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة)، حيث تم إهداؤهم (603 ) عصى بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل"، وذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.