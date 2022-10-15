اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 03:07 م
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أوكرانيا: روسيا تقصف 11 منطقة في إقليم دونيتسك

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:00 م
أوكرانيا: روسيا تقصف 11 منطقة في إقليم دونيتسك قصف- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت أوكرانيا اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت 11 منطقة في إقليم دونيتسك؛ حيث تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن دائرة الشرطة إن القوات الروسية قصفت 11 منطقة في منطقة دونيتسك ونفذت 21 غارة في الساعات الـ24 الماضية، حيث تأثرت مدن أفدييفكا وكراسنوهوريفكا وباخموت وتوريتسك وبلدة أوشيريتين وقرى دروزبا وكارليفكا وليستوشكين وماكسيميليانيفكا وسولوفيوف وخروموف جراء القصف.

وقالت الشرطة إن الجيش الروسي استخدم نظام جراد ميلرز والمدفعية لقصف المناطق، كما شن ضربات صاروخية على مدينة كراسنوهوريفكا وقرية ماكسيميليانيفكا؛ حيث أصابت القذائف منازل سكنية، مما أدى إلى إصابة مدنيين ، كما أطلق الروس نيران المدفعية على باخموت حيث تضرر ما يصل إلى 17 منزلا خاصا وتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

يشار إلى أنه تم إجلاء 294 شخصًا من منطقة دونيتسك بمساعدة الشرطة، ومنذ بداية الإخلاء الإلزامي، تم إجلاء أكثر من 23 ألفا و800 شخص، من بينهم 3776 طفلًا و 1290 شخصًا من ذوي الإعاقة، من المنطقة.

 


أوكرانيا

إقليم دونيتسك

دونيتسك

الحرب الروسية الاوكرانية

روسيا



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