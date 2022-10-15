أعراض سرطان الثدى النادرة التي يمكن أن تتجاهلها العديد من النساء

كتبت فاطمة خليل

سرطان الثدي الالتهابي نادر الحدوث وله بعض العلامات التحذيرية غير العادية التي لا تدرك الكثير من النساء أنها يمكن أن تشير إلى المرض، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الثدي النادرة التي لا تدركها النساء، بحسب مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية وموقع "Health".



تتشابه الأعراض مع أعراض التهاب الثدي، وتشمل قوامًا شبيهًا بقشر البرتقال أو تنقير في الجلد، والشعور بالثقل، وشد الجلد، واحتقان الثدي، واحمرار يشبه العدوى.

قال الدكتور كو أون بارك، أخصائى الأورام الجراحية الذي يعمل يقود برنامج سرطان الثدي الالتهابي الجديد في مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، "من المهم أن تتعرف النساء على التغيرات في مظهر الثدي بحيث يمكن مناقشة التغييرات بسرعة مع الطبيب."

يمكن أن يحدث سرطان الثدي الالتهابي في أي جزء من الثدي. قد يكون الأمر محيرًا للأطباء الذين لا يفكرون عادةً في احمرار الثدي كإشارة إلى السرطان.



وأضاف بارك في بيان صحفي لمركز السرطان، على الرغم من أن سرطان الثدي الالتهابي يمثل 1٪ إلى 5٪ فقط من جميع حالات سرطان الثدي في الولايات المتحدة، إلا أنه مرض مخادع ويصعب تشخيصه.

من الأهمية بمكان أن يكون لدى الأطباء درجة عالية من الإلمام بعلاماتها الدقيقة وأن يكونوا مستعدين لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب التشخيص المتأخر.



استطلعت ولاية أوهايو أيضًا 1100 امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 18 عامًا وما فوق لمعرفة ما تعرفه النساء عن السرطان. في حين أن 78٪ من المستجوبين اعتبروا الورم علامة على الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن 44٪ فقط اعتقدوا أن الاحمرار هو أحد الأعراض، وهي النسبة نفسها التي تشير إلى تنقر أو سماكة الجلد كعلامة تحذير.

كان حوالي 34٪ يدركون أن شعور أحد الثديين بالدفء أو الأثقل من الآخر يمكن أن يكون علامة.