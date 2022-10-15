أخبار مصر.. الداخلية تعلن استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لفاقدى البصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار الداخلية باستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

الداخلية: استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لمدة أسبوع لفاقدى البصر

قررت الداخلية استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، واتخاذ عدداً من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، وذلك فى ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

زلزال بقوة 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو شمال شرق الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم السبت، هزة أرضية بمقياس 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا و31 دقيقة.

التعليم: اختبار شهر للطلاب من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى فى منهج أكتوبر