أخبار مصر.. الداخلية تعلن استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لفاقدى البصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار الداخلية باستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.
الداخلية: استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لمدة أسبوع لفاقدى البصر
قررت الداخلية استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.
التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار
زلزال بقوة 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو شمال شرق الغردقة
التعليم: اختبار شهر للطلاب من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى فى منهج أكتوبر
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبار شهر للطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، نهاية الشهر الجارى لمنح الطلاب درجات أعمال السنة، حيث أوضحت الوزارة أن كل ترم دراسى به 3 اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول.
أسعار الذهب تتراجع بختام تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 1118 جنيها
هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولار في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق إلى 1118 جنيها.
الصحة: إجراء مليون و397 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم بولاية بارتين التركية إلى 40 قتيلا
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انفجار داخل منجم بولاية بارتين شمال البلاد.
التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد المنستيرى.. سافيو وشادى حسين فى الهجوم
يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد المنستيرى على ملعب الأهلى والسلام، فى إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد المنستيرى مكوناً من:
مغامر يبدأ رحلة "تغير المناخ" من أسوان إلى شرم الشيخ عبر دراجة كهربائية.. صور
يخوض المغامر المصرى "على عبده" تجربة مغامرة جديدة، فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ الدولية، وبدأ رحلته عبر دراجة كهربائية من مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي إلى مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأطلق عليها رحلة لقمة المناخ.
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