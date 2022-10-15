اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لمدة أسبوع..

أخبار مصر.. الداخلية تعلن استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لفاقدى البصر

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:00 م
أخبار مصر.. الداخلية تعلن استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لفاقدى البصر الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار الداخلية باستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

 

الداخلية: استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لمدة أسبوع لفاقدى البصر

قررت الداخلية استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

 

التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، واتخاذ عدداً من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، وذلك فى ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.
 

زلزال بقوة 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو شمال شرق الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم السبت، هزة أرضية بمقياس 3.2 ريختر  فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا و31 دقيقة.
 

التعليم: اختبار شهر للطلاب من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى فى منهج أكتوبر

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبار شهر للطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، نهاية الشهر الجارى لمنح الطلاب درجات أعمال السنة، حيث أوضحت الوزارة أن كل ترم دراسى به 3 اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول.

 

أسعار الذهب تتراجع بختام تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 1118 جنيها

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولار في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق إلى 1118 جنيها.

 

الصحة: إجراء مليون و397 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و397 ألفا و982 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.
 

ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم بولاية بارتين التركية إلى 40 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انفجار داخل منجم بولاية بارتين شمال البلاد.

 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد المنستيرى.. سافيو وشادى حسين فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد المنستيرى على ملعب الأهلى والسلام، فى إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد المنستيرى مكوناً من:

حراسة المرمى:  محمد الشناوي
 
فى الدفاع: محمد عبد المنعم، ومحمود متولي، وأكرم توفيق، وعلي معلول
 
فى الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر
 

مغامر يبدأ رحلة "تغير المناخ" من أسوان إلى شرم الشيخ عبر دراجة كهربائية.. صور

يخوض المغامر المصرى "على عبده" تجربة مغامرة جديدة، فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ الدولية، وبدأ رحلته عبر دراجة كهربائية من مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي إلى مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأطلق عليها رحلة لقمة المناخ.

 
 

 


الرئيس السيسي

السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

طقس اليوم

طقس الآن

الحكومة

الطقس

الارصاد الجوية

أخبار مصر

اليوم السابع بلس

اخبار عاجلة

طقس الغد

الطقس اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الطقس في المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة