اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1120 جنيها لعيار 21

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:09 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1120 جنيها لعيار 21 ذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وذلك مع استقرار أسعار الذهب اليوم عند مستوى 1120 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 960 جنيها
 
عيار 24 يسجل 1280 جنيها
 
عيار 21 يسجل 1120 جنيها
 
الجنيه الذهب 8960 جنيها.  
 
ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 14 أكتوبر 2022، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.
 
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولارا للأونصة عند الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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