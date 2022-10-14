6 عناصر غذائية شائعة تعانى النساء من نقصها.. أبرزها الحديد والكالسيوم

كتبت فاطمة خليل

تتعرض النساء لنقص فى العناصر الغذائية يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، ومن المؤكد أن النظام الغذائى المتوازن خطوة حاسمة لتجنب مثل هذه المضاعفات، ويمكن أن يؤدى نقص المغذيات إلى عدة أعراض من الشعور بالإرهاق والدوار والشعور بالتنميل ووخز الأصابع إلى ضعف العضلات و آلام العظام ، لهذا السبب يجب على النساء التأكد من حصولهن على جميع أنواع العناصر الغذائية والكمية المناسبة من نظامهن الغذائى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 عناصر غذائية شائعة تعانى النساء من نقص فيها نقص الحديد ينتشر نقص الحديد بشكل كبير بين النساء بسبب فترة الدورة الشهرية، فهناك فرصة كبيرة للإصابة بفقر الدم إذا فشلنا في تعويض هذه الخسارة من الدم.

فقر الدم حالة يفتقر فيها الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة التى تحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ومع ذلك فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد غالبًا ما يكون سببًا لانخفاض مستويات الحديد في الجسم، ويمكن أن يؤدى إلى أعراض مثل الدوخة والتعب الشديد وضيق التنفس والتهاب اللسان والأظافر الهشة.

لاستعادة مستويات كافية من الحديد في الجسم يمكن للمرأة أن تأكل المأكولات البحرية واللحوم الحمراء والفاصوليا والخضراوات الورقية الداكنة والبازلاء والحبوب المدعمة بالحديد والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش. نقص الكالسيوم الكالسيوم معدن مهم يساعد الجسم على بناء عظام وأسنان صحية. لذلك يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وهشاشة العظام. وفقًا للتقارير، فإن الفتيات بين الفئة العمرية 8-19 عامًا وأولئك الذين تزيد أعمارهن عن 50 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بمستويات منخفضة من الكالسيوم، يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل التعب الشديد والضعف ، وتشنجات العضلات المتكررة ، ومشاكل الجلد ، وضعف العظام ، ومشاكل الأسنان وعدم انتظام ضربات القلب.

وتعتبر الأطعمة مثل منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن وفول الصويا والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والسلمون والحبوب المدعمة بالكالسيوم رائعة لزيادة مستويات الكالسيوم في الجسم. نقص حمض الفوليك يُشار إليه أيضًا باسم فيتامين B-9 أو حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي مهم يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويعزز أيضًا نمو الخلايا ووظائفها الصحية. يُشار إليه أيضًا باسم فيتامين B-9 أو حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي مهم يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويعزز أيضًا نمو الخلايا ووظائفها الصحية.

ليس فقط من العناصر الغذائية الضرورية أثناء الحمل المبكر عند النساء ، ولكنه يقلل أيضًا من مخاطر العيوب الخلقية.

يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى التعب الشديد والخمول وضيق التنفس والصداع والدوار وشحوب الجلد وخفقان القلب.

الأطعمة مثل الخضراوات الورقية الداكنة والفاصوليا والفواكه والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية والكبد والمكسرات والبذور هي بعض المصادر الممتازة لحمض الفوليك. نقص اليود اليود معدن آخر يحتاجه الجسم من أجل الأداء الصحي للغدة الدرقية والإنتاج الفعال لهرمونات الغدة الدرقية هذه تساعد في إدارة وتنظيم عملية التمثيل الغذائي ، مع الحفاظ على فحص وظائف الجسم الأخرى.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات اليود في الجسم إلى تضخم الغدة الدرقية، علاوة على ذلك قد يكتسب الشخص الكثير من الوزن، مع الشعور بالضعف والتعب وفقدان الشعر والشعور بالقشعريرة ومضاعفات أخرى، الأطعمة مثل المحار ومنتجات الألبان والملح والبيض والدجاج والأعشاب البحرية غنية باليود.

فيتامين د

فيتامين د أو "فيتامين أشعة الشمس" مهم جدًا لعمل الجسم بشكل صحي. إنه عنصر غذائي أساسي يمكن الحصول عليه من الأطعمة التي نأكلها والمكملات الموصوفة والأهم من الشمس.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى إلقاء الضوء على العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك التعب وآلام الظهر وتساقط الشعر وضعف التئام الجروح وأعراض الاكتئاب.

في حين أن أفضل مصدر لفيتامين (د) هو أشعة الشمس ، فإن الأطعمة مثل الأسماك الدهنية وزيوت كبد السمك وصفار البيض والتونة المعلبة والفطر والسلمون والسردين هي مصادر جيدة لها. فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، إنه فيتامين قابل للذوبان في الماء، ولا يمكن أن ينتجه الجسم بشكل طبيعى ويجب الحصول عليه من الأطعمة التى نتناولها، فهو لا يساعد فى تطوير خلايا المخ والأعصاب فحسب، بل يسهل أيضًا إنتاج الحمض النووى.

ومع ذلك وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، فإن وجود مسحة صفراء شاحبة على جلدك، والتهاب اللسان وتقرحات الفم، والدبابيس والإبر (تنميل)، يسبب تغيرا في طريقة المشي والحركة حول الرؤية المضطربة والتهيج والاكتئاب هي بعض الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12.