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مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:01 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان انقلاب ميكروباص - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، بالقرب من الكيلو 65 ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 
 
 

 


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