مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، بالقرب من الكيلو 65 ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.