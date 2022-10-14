مصرع طالب طب وإصابة آخر فى حادث تصادم بقنا

قنا صابر سعيد

شيع المئات من أهالى محافظة قنا، اليوم الجمعة، جثمان طالب كلية الطب الذى لقى مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بجزيرة دندرة فى قنا.

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع محمد عصام عبد الرحيم، 24 عاما، طالب بكلية الطب البشرى بقنا، وإصابة آيه محمد، 23 عاما، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بجزيرة دندرة.

ونعت كلية الطب بجامعة جنوب الوادى وفاة الطالب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، وقدمت العزاء لأسرتهوأن يلهمهم الصبر، كما سادت حالة من الحزن بين طلاب الجامعة وأصدقاء الطالب الذى أكدوا حصوله على الدرجات النهائية ونجاحه وانتقاله إلى العام السادس فى الكلية ولكن قدر الله أن يتوفى بعد ظهور النتيجة.