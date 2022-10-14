مشادات بعمومية اتحاد المهن الطبية بعد طلب أعضاء يإلغاء بنود بجدول أعمالها

كتبت: آية دعبس

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، مشادات كلامية، وذلك عقب إعلان الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تلقيه طلب من 270 عضوا مشاركا بالجمعية العمومية بشأن تغيير بجدول أعمال الجمعية العمومية، وتأكيده على أنه من حق أعضاء المجلس طرح نتائج ما بذلوه من جهود.

فيما أبدى أعضاء بالجمعية العمومية أحقيتهم فى تغيير جدول أعمال العمومية خاصة أنها غير عادية، لافتين إلى ضرورة إلغاء أول 5 بنود من جدول الأعمال، وبدء المناقشات من البند السادس مباشرة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية،: تقرير الأمين العام، تقرير أمين الصندوق عرض ميزانية عام 2019، الموازنة التقديرية لعام 2022، عرض أنشطة الاتحاد التى قام بها المجلس من 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية، وأخر مستجدات قضية شركة الاتحاد للثروة الحيوانية، عدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات، تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

كما يضم جدول أعمال الجمعية العمومية، أيضا: التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة، عدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحه الاتحاد، أجر عند توليهم أى مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد، فضلا عن إلزام النقابات الأربعة بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد، بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.