اليوم السابع
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محافظ البنك المركزي يدعو لمعالجة ديون الأسواق الناشئة والبلدان النامية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:54 م
محافظ البنك المركزي يدعو لمعالجة ديون الأسواق الناشئة والبلدان النامية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

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دعا محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، خلال ترأسه للجلسة العامة لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، اليوم الجمعة، إلى بذل مزيدًا من الجهود لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون التي تؤثر على نسبة متزايدة من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
 
وقال المحافظ إن «مؤسسات بريتون وودز ، تحتاج في مشورتها المتعلقة بالسياسات ، إلى توجيه استجابات للبلدان التي تعاني من ديون مرتفعة، مع الاستمرار في الانتباه إلى اعتبارات الاقتصاد الاجتماعي والسياسي.»
 
أضاف: "ينطبق هذا على الاستجابات المالية لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، وعلى الظروف المعقدة التي تواجه السياسة النقدية."
 
وشدد عبد الله على ضرورة مواصلة العمل من جانب صندوق النقد الدولي مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في منع انعكاس مسار مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس ، ولا سيما في أفقر البلدان.
 
وثمن محافظ المركزي المصري من التحركات السريعة للبنك الدولي وصندوق النقد لدعم الاقصتاد العالمي في أزمة وباء كوفيد 19، من خلال تخصيص 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وتوسيع نطاق التمويل بشكل كبير، داعيًا إلى الاستمرار في تقديم هذا الدعم، بما في ذلك البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط.
 
 
حسن عبدالله محافظ البنك المركزى (1)
 

 

حسن عبدالله محافظ البنك المركزى (2)
 

 

حسن عبدالله محافظ البنك المركزى (3)
 

 

حسن عبدالله محافظ البنك المركزى (4)
 

 

 

البنك المركزى

مجموعة البنك الدولى

ديون الاسواق الناشئة

البلدان النامية



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