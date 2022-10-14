اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:35 م
أكرم القصاص
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في كلمته خلال رئاسة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد:

محافظ المركزى المصرى: البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه تحديات كبيرة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:23 م
محافظ المركزى المصرى: البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه تحديات كبيرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

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قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء المستمر، يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية ، وسبل العيش ، بجانب خلق ظروف صعبة لصانعي السياسات.

 

أضاف خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة ، واضطرابات سلاسل التوريد المتزايدة ، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون.

 

تابع: "إن الظروف المالية تتقلص ، بينما زاد تدفق رأس المال وتقلبات أسعار الصرف."

 

أضاف: "قلقي هو في الغالب حول البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه كل هذه التحديات."

 

وأشار محافظ المركزي إلى مواجهة الدول الناشئة لتحديات إنمائية هائلة ، مع عدم كفاية التمويل والوصول المحدود إلى الأسواق، موضحا أن العديد من هذه الدول تقع في الشرق الأوسط وأفريقيا.


اجتماعات البنك الدولى

صندوق النقد

محافظ المركزى المصرى

حسن عبد الله




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