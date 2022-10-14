وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا -في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "سكاي نيوز " البريطانية اليوم الجمعة- "إن أفضل شيء يمكن أن تفعله ليز تراس من أجل الاستقرار الاقتصادي الآن هو الاستقالة. لقد أدت قراراتها إلى انهيار الاقتصاد وتسبب في معاناة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أزمة غلاء المعيشة".

يأتي ذلك بعدما أعلنت تراس اليوم عن تراجع كبير آخر في الموازنة المصغرة المثيرة للجدل التي كشفت عنها الشهر الماضي والتي أحدثت اضطرابات في الأسواق.