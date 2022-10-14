خطة تدريبية للعاملين بمياه سوهاج على اجراءات السلامة والصحة المهنية.. صور

سوهاج عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركة على اجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف محمد صلاح الدين عبد الغفار، أنه يتم تنفيذ خمسة برامج تدريبية تتناول أعمال الدفاع المدني والتعامل مع الحريق وكيفية الدخول للاماكن المغلقة وكيفية القيام بالإسعافات الأولية والتعامل مع تسرب غاز الكلور وخطط الاخلاء.

وأوضح الكيميائى مصطفى الحلوانى مدير عام السلامة والصحة المهنية أنه تم وضع خطة تدريبية لجميع العاملين بالشركة فى الفترة من 1 اكتوبر 2022 الى 30 يونيه 2023 وأنه تم تدشين مركز للسلامة والصحة المهنية يضم أحدث النظم لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وتدريبهم لتجنب مخاطر العمل وكيفية اتباع ارشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم.



برنامج تدريبىة للعاملين بسوهاج



برنامج تدريبىة للعاملين على إجراءات الصحة المهنية