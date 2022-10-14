تنفيذ محاكاة لهطول أمطار غزيرة بنفق الزهراء بأسيوط لتقييم جاهزيته للشتاء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية أجرت تدريب عملى على سيناريو مواجهة أزمة سيول والتعامل معها لتقييم خطط مواجهة السيول ومدى كفاءة وجاهزية الجهات المعنية فى مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة أى طارئ استعدادًا لفصل الشتاء وموسم الأمطار.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظةوالعميد وفيق فوزى مدير الحماية المدنية بأسيوط والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان ويحيى أبو رحمه مدير غرفة الأزمات والكوارث المركزية بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب ومحمود ياسين رئيس حى شرق ونوابهم ومسئولى الحماية المدنية والمرور والإسعاف والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإنقاذ السريع وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تطبيق هذه التجربة يأتى فى إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها لسرعة التعامل الفورى واللحظى مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة مشددًا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف فى حالة تأهب واستعداد تام ومستمر لحين انتهاء موسم الشتاء لمواجهة أى احتمالات طارئة أثناء تقلبات الطقس مؤكدًا على ضرورة الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات وشبكات الصرف الصحى وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

بدأ السيناريو بتفريغ كميات كبيرة من المياه من خلال سيارات شركة المياه بنفق الزهراء بمدينة أسيوط وامتلائه كسيناريو محاكاة بأنها أمطار غزيرة وقيام رئيس حى غرب أسيوط بإخطار غرفة عمليات المحافظة بتجمع كميات من مياه الأمطار بنفق الزهراء واحتجاز أحد المواطنين بالنفق حيث ابلغت غرفة العمليات كافة الجهات المعنية (النجدة والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ النهرى والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والغاز والصحة والإنقاذ السريع وباقى الجهات المختصة للتعامل مع الموقف كل فى قطاعه.

وعلى الفور توجه اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة إلى موقع البلاغ وتابع كيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع الأزمة وقيام قوات الإنقاذ النهرى بإنقاذ الماطن المحتجز بالنفق ونقله عن طريق الاسعاف إلى أقرب مستشفى كما تابع جهود شركة المياه والإنقاذ السريع فى شفط تجمعات المياه بواسطة 7 سيارات شفط منهم 4 سيارات تابعة لشركة المياه و3 سيارات تابعة للإنقاذ السريع التابعة للمحافظة كما تضمن السيناريو توقف حركة المرور وتعديل اتجاهات بعض الطرق من خلال إدارة المرور بالمحافظة.

وأشار اللواء مهندس شاكر يونس إلى أنه تم مراجعة الأنفاق ومواتير شف المياه بها استعدادًا للسيول بحضور كافة الجهات المعنية للتدريب على التعامل مع الموقف موضحًا أن مثل هذه التجارب تجعلنا جاهزين للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خاصة فى الأنفاق وكيفية تصريف مياه الأمطار والتعامل مع هذه الأحداث وتلافى الأخطاء والملحوظات التى قد تظهر فى التدريب وذلك من خلال خطوات وإجراءات يتم إتباعها للحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الخسائر لافتًا إلى إنه خلال دقائق معدودة تم الانتهاء من سحب المياه المتجمعة فى نفق الزهراء.

من جانبه أوضح يحيى أبو رحمة مدير غرفة الأزمات المركزية إنه بناءا على توجيهات محافظ أسيوط تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للقيام بتجارب عملية للاستعداد لموسم الشتاء واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الخاصة للحد من مخاطر حدوث هطول أمطار غزيرة أو سيول خلال موسم الشتاء وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها والتعاطى مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن وأجهزة اللاسلكى الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.