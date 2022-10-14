تفاصيل رحيل مدير مدرسة بالقليوبية بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

"قد مات قوم وما ماتت مكارمهم".. بهذه العبارة نعت أسرة مدرسة تصفا للتعليم الأساسى التابعة للإدارة التعليمية بكفر شكر بمحافظة القليوبية، وعبرت عن الحزن الكبير الذى تركه رحيل ياسر منير مدير المدرسة الراحل، الذى أصيب بأزمة قلبية حادة أثناء عمله داخل المدرسة، ليلقى ربه ويلفظ أنفاسه الأخير خلال نقله للمستشفى، ليسطر أصدقائه وزملائه بالعمل مجهودا كبيرا بنى على الحب والتعامل الحسن فيما بينهم.

وفاة مدير مدرسة بالقليوبية بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي

فى البداية تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، إخطارًا من النقابة الفرعية بشمال القليوبية فى بنها، يفيد بوفاة ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الابتدائية إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه توفى متأثرًا بأزمة قلبية حادة.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مختار شاهين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية وأعضاء اللجنة النقابية بكفر شكر بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذى توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تشييع جثمان مدير المدرسة وسط حالة من الحزن من أبناء القرية وزملاء العمل

وشيع أهالى قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الابتدائية بدائرة كفر شكر، الذى رحل اليوم إثر أزمة قلبية حادة، بعد صلاة المغرب من المسجد الكبير فى موكب جنائزى مهيب، حيث خرج جثمان الفقيد من المسجد الكبير بالقرية وسط حزن ودموع الجميع، الذين أكدوا أن الراجل كان يتمتع بخلق ومحبوب من الجميع ورحيله المفاجئ سبب صدمة لكل محبيه ومعارفه.

وقال متولى حسن متولى معلم بالمدرسة، إن الراحل شارك فى طابور الصباح وألقى كلمة أخبر فيها العمال والتلاميذ بالموافقة على طلبه بإعفائه من منصب مدير المدرسة قائلا: "أنا باقى ليا 3 أيام معكم ممكن تستحملوني"، وكأنه تنبأ بوفاته حيث أصيب اليوم خلال أداء عمله بالمدرسة بأزمة قلبية حادة، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

زميل المدير الراحل: كان يتمتع بحسن السيرة والإخلاص بالعمل

وبدوره قال صابر السيد زميل الراحل، إنهم فوجئوا بإصابة الراحل بأزمة قلبية حادة وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لمستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وأثناء اتخاذ إجراءات تحويله إلى مستشفى بنها الجامعى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال رمضان أبوالفتوح، من أهالى القرية وصديق الفقيد، أن الراحل يتمتع بحسن السير والسلوك ومجتهد فى أداء عمله بإخلاص وإتقان ويحظى بحب الجميع، وأنه تقدم بطلب رسمى منذ شهر تقريبا بإعفائه من منصب مدير مدرسة، وتمت الموافقة عليه وعودته معلم فى تخصصه لغة عربية.

وذكر رمضان أبوالفتوح، أن الراحل فوجئ نقله إلى مدرسة أخرى تبعد عن محل إقامته، لكنه طلب الإبقاء عليه فى المدرسة ذاتها التى شهدت وفاته أو مدرسة أخرى داخل القرية نظرا لظروفه الصحية، وعندما رفض طلبه أطلع مدير الإدارة التعليمية على الأمر وتمت الموافقة عليه، وظل مستمرًا فى عمله حتى صباح اليوم الذى وافته المنية فيه وانتقل إلى الرفيق الأعلى.

دقيقة حداد من طلاب المدرسة والمعلمين حزنا على رحيله

وحرص طلاب ومعلمى وإدارى مدرسة تصفا الابتدائية التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، على الوقوف دقيقة حداد على روح ياسر منير مدير المدرسة الذى وافته المنية أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء تواجده بالمدرسة لممارسة أعماله، حيث قام الطلاب بالدعاء للراحل، وذلك بحضور محمد بدوى نقيب المعلمين بكفر شكر، وحسن سرحان نائبا عن الإدارة التعليمية، ومجلس أمناء المدرسة.

وتقدمت مديرة مدرسة تصفا للتعليم الأساسى وجميع العاملين بها بخالص العزاء فى وفاة شهيد العلم والعمل ياسر منير مدير مدرسة تصفا الابتدائية، حيث جاء نص عزاء المدرسة، والذى نشرته المدرسة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى بيت شعر تضمن رثاءً "قد مات قوم وما ماتت مكارمهم.. وعاش قوم وهم فى الناس أموات".

مدير تعليم القليوبية ووكيل المدريرية ينعيان الراحل

فيما نعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، الفقيد، مشيرين إلى أنه يُجرى حاليا إعداد مذكرة لرفعها إلى محافظ القليوبية، لإطلاق اسم الفقيد على مدرسة تصفا للتعليم الأساسى، أو إطلاق الاسم على إحدى القاعات داخل المدرسة، تخليدا لذكراه.

وأكدت "إبراهيم"، ضمان كل حقوق المدرس الراحل المادية والأدبية، وحقوق أسرته فى المعاش، ووجهت بإنهاء كل الإجراءات اللازمة وتوفير الرعاية اللازمة لأسرة وأبناء الفقيد.



المدير



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