تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.6%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.01 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.7%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 827.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 382.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 371.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 362.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 285.4 مليون جنيه بنسبة 4.1%، وحل فى المركز الثامن شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 244.8 مليون جنيه بنسبة 3.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 236.7 مليون جنيه، 233.8 مليون جنيه، بنسبة 3.4%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.74% ليغلق عند مستوى 12115.38 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.