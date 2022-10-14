تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.6%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.01 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.7%.
وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 827.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 382.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 371.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.
وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 362.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 285.4 مليون جنيه بنسبة 4.1%، وحل فى المركز الثامن شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 244.8 مليون جنيه بنسبة 3.6%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 236.7 مليون جنيه، 233.8 مليون جنيه، بنسبة 3.4%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.74% ليغلق عند مستوى 12115.38 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.
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