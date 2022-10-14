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بوتين: لا أجد حاليا حاجة للحوار مع بايدن

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:02 م
بوتين: لا أجد حاليا حاجة للحوار مع بايدن فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفى إنه لا يجد حاليا حاجة للحوار مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مؤكدا أن روسيا نعمل على تنمية سلاسل لوجيستية جديدة تمر بدول آسيا الوسطى لرفع مستوى التبادل بين دول المنطقة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
 
وأكد بوتين أن موسكو تبحث عن مشاريع وخطوات للتعاون وتنمية قنوات اتصال بين جميع دول المنطقة في إطار جماعى، مشيرا إلى أنه يجب على ألمانيا أن تحدد أولوياتها سواء بالتزاماتها مع حلفائها في الناتو أو بالعمل على تحقيق مصالحها، مؤكدا أن رئيس دولة الإمارات يلعب دورا مهما في الوساطة خاصة ما يتعلق بالجوانب الإنسانية وهو مشكور على ذلك.
 
وبالنسبة للتعبئة الجزئية للجيش الروسى أكد  بوتين أن تأهيل المجندين الـ 220 ألفا يمر بمراحل عديدة ويتم إعدادهم بشكل دقيق ومدروس قبل إرسالهم للقتال، مشيرا إلى أن مهمتنا ليست تدمير أوكرانيا، وأكد بوتين أنه ليس هناك نية لشن هجمات جديدة وهناك 26 موقعا لم يتم تدميره ولكن لا حاجة لمزيد من الضربات.

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