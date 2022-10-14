المعالم التاريخية والتراثية تجعل بورفؤاد مدينة سياحية من الطراز الفريد.. صور

بورسعيد محمد فرج

توافد الزائرون إلى مدينة بورفؤاد خلال اليوم الجمعة الذين توافدوا لمشاهدة المعالم التاريخية والتراثية ذات الطابع الفرنسى، الذى تتميز به بورفؤاد من خلال تاريخها النضالى الذى جعلها مزارًا سياحيًا لجميع محافظات مصر.

ناهيك عن جبال الملح التى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمون للمدينة والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرًا فضلًا عن ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية مع طيور النورس وقبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامى ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

كما يشهد نادى بورفؤاد الرياضى الذى يعد أقدم نادى تم إنشاؤه بمصر فضلًا عن مشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتى تمتاز بالطراز الفرنسى الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول فى شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

ومن جهة أخرى أعرب الزائرون عن مدى سعادتهم عن زيارة المدينة التى تمتلك مقومات سياحية رائعة بجانب الطراز الأوروبى.



الزائرين يستقلون المعديات للتوجه إلى مدينة بورفؤاد



بورفؤاد مدينة سياحية من الطراز الفريد



جانب من توافد المواطنين إلى مدينة بورفؤاد السياحية