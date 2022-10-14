الداخلية تضبط أدمن صفحة بـ"فيس بوك" تروج لبيع الأسلحة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبصحبته آخر للترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية بدون ترخيص، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى –الأمن العام –الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) وبحوزتهما (6 فرد خرطوش محلى الصنع - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.