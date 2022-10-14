أهالى الصنافين يشيعون جنازة أب توفى بعد وفاة ابنته بساعتين فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

شيع أهالي قرية الصنافين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، جنازة أب وابنته رحلا عن عالمنا في غضون ساعتين؛ إذ توفيت الفتاة بعد نحو شهر قضته في المستشفى لمحاولة علاجها من أزمة صحية، قبل أن يلحق بها الأب حزنًا عليها.

وتوفيت الفتاة رقية عصام عفيفي عبدالحميد ناصف، 16 سنة، داخل أحد المستشفيات بعد نحو شهر من نقلها إلى المستشفى جراء أزمة صحية، فيما لحق بها والدها بعد ساعتين من وفاتها، وتوفى نحو الواحدة ظهر الأربعاء حزنًا على موت ابنته.

خرجت جنازة الأب وابنته واحدة من مسجد أبو عبدالله في قرية الصنافين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، وسط حزن كبير واتشحت القرية بالسواد لفراق الب وابنته في ساعتين.

وشبع المشيعون الجنازة وتم دفن الأب وابنته في مقابر السرة في قرية الصنافين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.