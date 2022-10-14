وقال جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ -وفق ما نقلته شبكة بلومبرج في نسختها الشرق أوسطية- "نحن منخرطون بشدة في مفاوضات مع إندونيسيا وفيتنام وجنوب إفريقيا والمكسيك. هناك الكثير من الطاقة التي تبذل في هذه الجهود".

ومن المقرر أن يزور كيرى فيتنام الأسبوع المقبل وسيسافر إلى المكسيك مرة أخرى قبل قمة المناخ للأمم المتحدة في نوفمبر. ويأتي ذلك وسط مفاوضات جارية مع إندونيسيا والعمل على تطوير خطة استثمار مفصلة لمبادرة تاريخية بقيمة 8.5 مليار دولار لتحويل نظام الطاقة في جنوب إفريقيا بعيدًا عن الفحم.

وأضاف كيري أن المبادرات الإقليمية هي جزء من جهود الدفع بالطاقة الخضراء والتقدم المناخي في البلدان النامية ودعم الجهود المتعددة الأطراف الأوسع. وتم تشجيع الدول الغنية على توفير التمويل لدعم مبادرات الطاقة النظيفة لدول مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا تحت عنوان "شراكات تحويل الطاقة فقط".

وتابع: "نحن نضع صيغة يمكن من خلالها للبلدان أن تتبنى تحولًا حقيقيًا للانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة". وأكد أن يواصل الضغط على الأعمال الأمريكية لدفع مليارات الدولارات إلى مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.

وخلص بالقول "نحن نعمل على طريقة لجذب رأس المال الخاص إلى طاولة المفاوضات بطريقة تتسم بالسلامة البيئية والتي يمكن أن تسرع من توزيع الأموال".