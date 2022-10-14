أعمال بـ2.9 مليار جنيه.. سلسلة مشروعات كبرى فى جنوب سيناء.. فيديو

إنجازات كبيرة شهدتها أرض الفيروز بعد أن نفذ جهاز تعمير سيناء العديد من المشروعات الخدمية المتنوعة على أرض جنوب سيناء.

المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء كشف لـ" اليوم السابع" بالأرقام تفاصيل ما قدمه جهاز التعمير أحد أهم أذرع الدولة التنموية على أرض الفيروز من خلال تعمير جنوب سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2022، ولفت إلى أن قيمة إجمالى الأعمال بلغت 2.9 مليار جنيه، كما أوضح أن المشروعات الاستثمارية للجهاز وصلت لـ630 منزلا بقيمة إجمالية 242 مليون جنيه، بالنسبة لأعمال الطرق فقيمتها الإجمالية 908 ملايين جنيه.

أما أعمال الكهرباء كانت بقيمة إجمالية 404 ملايين جنيه منها أعمال تم الانتهاء من تنفيذها بقيمة إجمالية 227 مليون جنيه.

رئيس منطقة تعمير سيناء أشار إلى أنه فى مجال أعمال الإسكان الاجتماعى تم الانتهاء من "1500" وحدة سكنية بمدن محافظة جنوب سيناء ضمن المرحلة الأولى والعاجلة.