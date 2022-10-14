أسعار النفط تسجل 94.53 دولار لبرنت و89.16 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 94.53 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.16 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار متأثرة بضعف الدولار، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير الأمريكية.

وكانت مجموعة أوبك+ التى تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجى نفط مستقلين منهم روسيا، قد أعلنت فى الأسبوع الماضى خفض إنتاج النفط بمقدار مليونى برميل يوميًّا.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكى، والى أديمو، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسى فوق سقف الأسعار الذى اقترحته دول مجموعة السبع، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكى: لا نخطط لفرض عقوبات ثانوية لأننا لا نرى ضرورة لذلك.

وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكى، أن ما نبحث عنه فى النهاية هو خلق حوافز اقتصادية لجميع الأطراف لخلق وضع يستمر فيه النفط الروسى فى دخول الأسواق وتنخفض أسعار المشترين والعائدات الروسية، وفى رأينا، هذا مجدى اقتصاديا لجميع المعنيين.