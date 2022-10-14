ارتفاع أسعار النفط متأثرة بضعف الدولار وانخفاض مخزونات الوقود الأمريكية

كتبت مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط ، في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتراجع مخزونات الوقود الأمريكية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا ما نسبته 0.3% لتبلغ 94.88 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا 0.4% لتبلغ 89.47 دولارًا للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعمًا أيضًا من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية الذي جاء في وقت يشهد زيادة مرتقبة في الطلب على زيت التدفئة باقتراب فصل الشتاء.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير - ومنها الوقود وزيت التدفئة - تراجعت 4.9 ملايين برميل لتصل إلى 106.1 ملايين برميل، وهو أقل مستوياتها منذ مايو الماضي مقارنةً بتوقعات تراجعها مليوني برميل.

وكانت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا.