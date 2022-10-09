اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخزانة الأمريكية: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج غير مفيد للاقتصاد العالمى

الأحد، 09 أكتوبر 2022 08:59 ص
الخزانة الأمريكية: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج غير مفيد للاقتصاد العالمى أوبك - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن قرار مجموعة (أوبك+) المتعلق بخفض إنتاج النفط غير مفيد وغير حكيم بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.

وأضافت يلين في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها"، منتقدة بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.

واتفق أعضاء (أوبك+) في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، كما قررت المجموعة تمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

 


الخزانة الأمريكية

اوبك

الاقتصاد العالمى

الولايات المتحدة

النفط



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