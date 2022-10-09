الخزانة الأمريكية: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج غير مفيد للاقتصاد العالمى

وأضافت يلين في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها"، منتقدة بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.

واتفق أعضاء (أوبك+) في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، كما قررت المجموعة تمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.