أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1120 جنيها

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 14-10-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب ، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وثبت سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- عند مستوى 1120 جنيها للجرام، إلزام مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارًا من غدًا السبت، الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بـ5 محافظات وهم الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

المالية: بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 5 محافظات جديدة غدا تلزم مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارًا من غدًا السبت، الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بـ5 محافظات وهم الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات. تلزم مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارًا من غدًا السبت، الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بـ5 محافظات وهم الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

على أن يتم إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بتطبيق المنظومة، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن لن يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أضاف أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1120 جنيها لعيار 21 استقرت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وثبت سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- عند مستوى 1120 جنيها للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 يسجل 960 جنيها، عيار 24 يسجل 1280 جنيها، الجنيه الذهب 8960 جنيها. استقرت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وثبت سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- عند مستوى 1120 جنيها للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 يسجل 960 جنيها، عيار 24 يسجل 1280 جنيها، الجنيه الذهب 8960 جنيها.

وثبتت أسعار الذهب الجمعة مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.



رانيا المشاط وزيرة التعاون: توفير 50% من احتياجات القمح محليًا.. وحوافز للتوسع فى زراعته قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التدابير الاستباقية التي اتخذتها مصر منذ عام 2014، مكنتها من مواجهة الصدمات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها، ثم الحرب في أوروبا، لافتة إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، إلا أنها توفر 50% من احتياجاتها من خلال السوق المحلية، كما تعمل على تحفيز المزارعين بشكل مستمر للتوسع في إنتاج القمح. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التدابير الاستباقية التي اتخذتها مصر منذ عام 2014، مكنتها من مواجهة الصدمات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها، ثم الحرب في أوروبا، لافتة إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، إلا أنها توفر 50% من احتياجاتها من خلال السوق المحلية، كما تعمل على تحفيز المزارعين بشكل مستمر للتوسع في إنتاج القمح.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية تحت عنوان "نقص أساسيات الحياة: التكلفة البشرية لأزمتي الغذاء والوقود"، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الأمن الغذائى على مستوى العالم، ومصر ليست استثناءً، غير أن الوضع فى مصر مستقر وذلك نتيجة جهود الإصلاح التى تبنتها مصر التى عزمت مصر المضى فيها منذ عام 2014 وزيادة الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية ومن بينها الأمن الغذائى، عززت قدرتها زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح وتطوير البنية التحتية للتخزين وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، فضلا عن زيادة الرقعة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والقمح على وجه الخصوص.