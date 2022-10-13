وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة شرق طنطا

الغربية عادل ضرة

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة شملت عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.

وتابع مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدفرة، وشهد طابور الصباح بالمدرسة، ومراسم تحية العلم، والإذاعة المدرسية، وتلاحظ وجود العديد من السلبيات بالمدرسة، منها الانضباط في الحضور، والنظافة، والإشراف، وعلى الفور تم التواصل مع وكيل الإدارة لمتابعة إزالة كافة السلبيات، والتوجيه بمتابعة المدرسة لتمام الانضباط.

كما تابع عدد من فصول المدرسة، ووجه بتنفيذ النشاط المدرسي لجميع الطلاب، كما وجه إلى توزيع التغذية الطلابية يومياً، بعد التأكد من سلامتها، وشدد على تواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، والتأكد من خلو الفصول والأدوار وحجرات النشاط والفناء من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، مشددا على لائحة الانضباط، وعدم استخدام أي عنف بدني مع التلاميذ، وتفعيل الإجراءات الاحترازية، والاهتمام بنظافة دورات المياه، وتوفير المطهرات والصابون.

ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة طنطا الفنية التجارية المشتركة بدفرة، وشدد على ضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي، وعدم السماح بالتأخير عن حضور الطابور، كما شدد على ضرورة الالتزام بمراسم تحية العلم، ورفع العلم على الساري، وترديد تحيا جمهورية مصر العربية ثلاث مرات، ثم أداء النشيد الوطني مصحوبا بالموسيقى، ثم قام بمتابعة عدد من الفصول، وشدد على عدم زراعة الأشجار بشكل ملاصق للمبنى المدرسي، مع ترك مسافة بين الأشجار المزروعة والمبنى أو الأسوار حفاظا على سلامة المبنى والأسوار.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشهيد أمين محمد أمين الثانوية، ووجه بسرعة تسليم التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي، كما وجه بضرورة تطبيق لائحة الانضباط، وتفعيل الحضور الطلابي من خلال دفتر 5 سلوك، والتسجيل بصورة يومية.

واختتم "حسن" جولة المتابعة، بمدرسة دفرة الابتدائية بنات، حيث قام بمتابعة الفصول، وتفعيل الأنشطة المدرسية بها، ونظافة وانضباط المدرسة، ووجه الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية.